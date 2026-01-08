El Senado avanza en una medida para restringir la facultad de Donald Trump de usar la fuerza militar en Venezuela

El senador demócrata Tim Kaine, quien lideró la resolución bipartidista, afirmó que las acciones de Trump en Venezuela son "claramente ilegales" porque no buscó la aprobación del Congreso.

WASHINGTON 7 de enero de 2026— El Senado lanzó una advertencia al presidente Donald Trump al votar el jueves a favor de una resolución bipartidista que le impide usar la fuerza militar "dentro o contra Venezuela" a menos que obtenga la aprobación previa del Congreso, informó Noticias de NBC.com.

La votación de 52 a 47 sobre la medida de poderes de guerra se produjo tras una súplica infructuosa de los líderes republicanos para frenarla y preservar la autoridad de Trump, quien amenaza con una "segunda ola" de ataques contra Venezuela. Trump ha declarado que Estados Unidos "gobernará" el país temporalmente tras ordenar una operación militar la semana pasada para capturar y extraditar al líder Nicolás Maduro.

Cinco republicanos se unieron a los 47 demócratas para votar a favor de la moción de avanzar la resolución al pleno del Senado.

La legislación, liderada por el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, fue copatrocinada por el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, el senador Adam Schiff, demócrata por California, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York.

"En lugar de responder a las preocupaciones de los estadounidenses sobre la crisis de asequibilidad, el presidente Trump inició una guerra con Venezuela que es profundamente irrespetuosa con las tropas estadounidenses, profundamente impopular, sospechosamente secreta y probablemente corrupta. ¿Cómo es eso de ‘Estados Unidos primero’?", preguntó Kaine. "La guerra de Trump también es claramente ilegal porque esta acción militar se ordenó sin la autorización del Congreso que exige la Constitución".

La moción de procedimiento del jueves establece una votación en el pleno del Senado sobre la medida la próxima semana; esta también requerirá una mayoría simple y se espera que se apruebe. Está sujeta a la aprobación de la Cámara de Representantes y a la firma presidencial, por lo que es improbable que se convierta en ley. Sin embargo, envía un mensaje importante a Trump que podría afectar sus futuras decisiones de política exterior, tanto en Venezuela como en otros países.

"A mis colegas del Senado: ¡Ya basta!", dijo Kaine. "Los enviaron aquí para tener valentía y defender a sus electores. Eso significa que no habrá guerra sin debate y votación en el Congreso".