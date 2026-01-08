Venezuela agradece respaldo de China en defensa de su soberanía y el derecho internacional

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este miércoles su profundo agradecimiento a las autoridades de la República Popular China por el firme respaldo manifestado en defensa de la soberanía plena y el derecho internacional. A través de un mensaje compartido por el canciller Yván Gil, se destacó el pronunciamiento de la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, quien condenó enérgicamente la grave violación a la soberanía venezolana y las acciones de intimidación perpetradas por el gobierno de los Estados Unidos.

Este gesto de solidaridad por parte de Beijing fortalece los lazos de amistad entre ambas naciones, ratificando el compromiso compartido de avanzar hacia un mundo multipolar donde prevalezca el respeto mutuo frente a las agresiones externas. Las relaciones bilaterales, consolidadas bajo la Asociación Estratégica "A Toda Prueba y Todo Tiempo", mantienen una sólida base de cooperación en áreas económicas, tecnológicas y energéticas, fundamentada en más de 600 acuerdos de desarrollo mutuo.

El respaldo de China se suma a las voces globales de Rusia, Türkiye y expertos de la ONU que rechazan el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la agresión militar del pasado 3 de enero. Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez lidera la gestión gubernamental y el Estado Mayor Agroalimentario para garantizar la estabilidad interna, este apoyo geopolítico del gigante asiático reafirma que Venezuela no está sola en su exigencia por el respeto a la autodeterminación y la liberación inmediata de sus líderes.