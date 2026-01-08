Bolivia: Diálogo entre Gobierno y COB a cuarto intermedio mientras se «masifican» bloqueos

Pese al cuarto intermedio, la COB ha convocado a un bloqueo de calles y avenidas en Bolivia

8 de enero de 2026.- Luego de que el Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) declararan un cuarto intermedio en las negociaciones iniciada el miércoles, se incrementan las medidas de fuerzas en todo el país en rechazo del Decreto Supremo 5503 que, entre otras implicaciones, una quita de subsidios a los combustibles y crea un sistema de licitación internacional para que el litio pueda ser adjudicado sin pasar por el Congreso a privados.



Si bien quien lidera la mesa de diálogo por parte del Ejecutivo con la principal central obrera de Bolivia, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló la noche anterior que existía un “ambiente de preacuerdo”, los cortes de carreteras y movilizaciones en varios departamentos del país, principalmente en La Paz no solo se sostienen, sino que se sumaron nuevos piquetes.



Más bloqueos



Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en La Paz, los cortes se mantienen en los sectores de Konani, Laja, Guaqui, Santa Ana, Cruce Peñas, Chama, Senkata, desvío Kasa y puente Katari. En Oruro, las medidas de presión se concentran en Cruce Culta y Caracollo; mientras que, en Cochabamba, persiste el corte en el sector de Sayari, cerca de Confital.



A su vez, los cortes se incrementaron en los departamentos de Santa Cruz, en Buena Vista, Yapacaní y Ascensión de Guarayos, y Potosí, en Chulpas, Arayan, Sauce Mayu y Ckara Ckara.



El día miércoles, la ABC reportó 19 puntos de bloqueo en el país por conflictos sociales. La mayor concentración se registró en el departamento de La Paz, donde nueve vías permanecen cerradas, incluyendo rutas que conectan con otros departamentos y caminos hacia provincias.



Organizaciones campesinas de la Federación Túpac Katari de La Paz mantienen cerradas varias carreteras mediante promontorios de tierra, quema de llantas y presencia de afiliados en las rutas. La ABC también informó de piquetes en Santa Cruz, Pando, Oruro y Potosí, impulsados por sectores campesinos.



Pese al cuarto intermedio en el diálogo con el Ejecutivo, la Central Obrera Boliviana convocó a un corte de calles y avenidas para este jueves, en cumplimiento de las resoluciones de un cabildo que determinó masificar las movilizaciones.



La convocatoria instruye la participación de todas las confederaciones y federaciones nacionales, así como de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz y la COR de El Alto, con concentración prevista desde las 08:00 horas.