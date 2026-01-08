EE.UU. se prepara para reabrir su embajada en Caracas posiblemente esta misma semana, informó Bloomberg

Aunque no se ha fijado una fecha oficial para la reapertura de la sede diplomática, el presidente Donald Trump dijo: "Lo estamos considerando".

El gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.



No se ha fijado una fecha oficial para la reapertura de la embajada, según personas involucradas, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cuando los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron sobre la posibilidad de reabrir la embajada el domingo, el presidente Donald Trump dijo: "Lo estamos considerando".

El momento elegido pone de relieve la rapidez con la que Washington busca restablecer las relaciones tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada el lunes.