Según encuesta de Reuters/Ipsos: Un tercio de los estadounidenses apoya el ataque de Estados Unidos contra Venezuela

WASHINGTON, 7 de enero de 2026 - Uno de cada tres estadounidenses aprueba el ataque militar estadounidense contra Venezuela que derrocó al presidente del país y al 72% le preocupa que Estados Unidos se involucre demasiado en el país sudamericano, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes, informó Reuters.

La encuesta, que duró dos días, mostró que el 65% de los republicanos respalda la operación militar ordenada por el presidente republicano Donald Trump, en comparación con el 11% de los demócratas y el 23% de los independientes.

Fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas antes del amanecer del sábado en una redada letal que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el ejército estadounidense entregó a las autoridades federales para su procesamiento por cargos relacionados con presunto narcotráfico.

La redada, y la posterior declaración de Trump de que Estados Unidos ahora "gobernaría" Venezuela, marcaron un cambio radical para un presidente que durante mucho tiempo criticó a otros líderes estadounidenses por sus intromisiones en el extranjero.

La medida se produjo después de que su administración indicara que pretendía centrarse principalmente en la economía nacional, una preocupación importante para los votantes de cara a las elecciones intermedias de este año que determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.