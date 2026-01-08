Ministra Leticia Gómez evalúa estrategias para operación comercial Moscú- Porlamar

Caracas, 8 de enero de 2026).– La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, dirigió este miércoles 8 de enero, una videoconferencia con el fin de fortalecer la operación comercial Moscú – Porlamar. El objetivo es consolidar al país como un destino predilecto dentro del mercado euroasiático, informó Prensa Mintur.

En este encuentro participaron representantes del Viceministerio de Turismo Internacional, de la oficina Venetur en Rusia y Turismo Receptivo. Durante la jornada, los presentes evaluaron la calidad de servicio, capacidad de alojamiento y la oferta de experiencias culturales y naturales.

Gómez subrayó la relevancia de esta operación chárter, como un motor dinamizador de la economía, en el estado Nueva Esparta. "Articulamos esfuerzos con nuestras oficinas internacionales y el personal de Venetur para perfeccionar cada aspecto de la conexión Moscú – Porlamar. Nuestro compromiso es continuar presentes en el radar internacional", afirmó.

Gracias al plan estratégico promovido por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en el 2025, el país recibió a más de 6 mil visitantes procedentes de la Federación de Rusia. Esta cifra evidencia el éxito de los convenios suscritos entre Venetur Rusia y las operadoras Hover Tour y Pegas Touristik. Las iniciativas del Gobierno Nacional, posicionan a la nación caribeña como un destino megadiverso, seguro y de oportunidades de inversión.

