Argentina: paro de líneas de ómnibus interurbanos en el Gran Buenos Aires

8 de enero de 2026.- Choferes de más de 20 de líneas de ómnibus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizan hoy un paro en demanda del pago de salarios atrasados, acción que mantendrán hasta tanto las empresas cumplan su obligación.



Iniciaron la medida de fuerza a la medianoche de este jueves y afecta principalmente la zona sur del AMBA que abarca la capital y una veintena de municipios de la provincia homónima, reportaron noticieros matutinos.



Fue decidida por los trabajadores de compañías de transporte debido a la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre –en algunas empresas el atraso es mayor. En consecuencia, miles de usuarios se ven hoy perjudicados en sus traslados cotidianos hacia la Ciudad de Buenos Aires y entre los municipios del Gran Buenos Aires.



Las líneas 159, 219, 300, 372, 584 y 603 permanecen sin servicio. A esta situación se suma la compañía San Juan Bautista S.A., que también resolvió suspender sus recorridos, lo que impacta en los ramales 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.



Asimismo, desde el 23 de diciembre los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A., que operan la línea 148, mantienen un reclamo por salarios adeudados y continúan sin prestar servicio.



En paralelo, la empresa Línea 22 S.A. también se encuentra afectada por la medida, lo que agrava aún más la situación del transporte público en la región.



Los gremios del sector advierten que la protesta se mantendrá hasta que las compañías regularicen el pago de los sueldos y cumplan con las obligaciones laborales.



Se quejan de la falta de respuesta de las autoridades empresariales y la ausencia de soluciones concretas que profundizan la precarización y con ello el conflicto.

