Estados Unidos está presionando al gobierno interino venezolano para que expulse a asesores oficiales de China, Rusia, Cuba e Irán

8 de enero de 2026.-Marco Rubio, secretario de Estado, enumeró las exigencias de la administración Trump a la nueva líder de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión clasificada celebrada el lunes con altos líderes del Congreso. Los funcionarios estadounidenses, que solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar del asunto públicamente, afirmaron que espías y militares de Cuba, Rusia, China e Irán serían expulsados, mientras que a algunos diplomáticos se les permitiría permanecer en Venezuela, informó Los Tiempos de Nueva York.

Comandos de la Fuerza Delta del Ejército se enfrentaron el sábado en un intenso tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas que protegían al líder derrocado, Nicolás Maduro, en las afueras de su complejo en Caracas, la capital venezolana. Maduro utilizó a las fuerzas cubanas como guardaespaldas en lugar de a sus propios militares porque los percibía como más confiables.

Rubio también afirmó que le había comunicado a Rodríguez que quería que Venezuela reabriera el comercio petrolero con Estados Unidos, una exigencia que el presidente Trump ha hecho públicamente. Lo más probable es que Venezuela tenga que flexibilizar o poner fin a la nacionalización de la industria petrolera para incentivar el regreso de las empresas estadounidenses que abandonaron el país. También podría tener que pagar alguna forma de restitución.

Minutos después de que soldados de la Fuerza Delta del Ejército capturaran al Sr. Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los transportaran fuera del país en un buque de guerra estadounidense, el Sr. Rubio llamó a la Sra. Rodríguez, según informaron dos funcionarios estadounidenses. No está claro si expuso las exigencias de la administración en esa primera llamada o durante las conversaciones posteriores.

La Sra. Rodríguez ha intentado defender la soberanía de su país ante la captura del Sr. Maduro, manteniendo al mismo tiempo un tono conciliador. En su nuevo cargo, debe mantener un equilibrio precario: proteger su futuro político sin antagonizar a Estados Unidos, dada la presencia de la armada estadounidense frente a la costa y las amenazas directas del Sr. Trump en su contra.

El Sr. Rubio declaró a los legisladores que la administración no quería ver animosidad hacia Estados Unidos por parte del liderazgo interino, según los funcionarios, lo que subraya la difícil posición de la Sra. Rodríguez. En la reunión del lunes, el Sr. Rubio no ofreció comentarios sustanciales sobre un cronograma para celebrar elecciones o restaurar la democracia en Venezuela. Expertos electorales internacionales y la administración Biden dijeron que Maduro falsificó los resultados de una votación de 2024 que el candidato de la oposición había ganado fácilmente.