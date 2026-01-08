Cabello afirma que Presidente Maduro y Diputada Cilia Flores son prisioneros de guerra en EE.UU.

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ratificó que no hay acusaciones reales en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ni de la Primera Dama, Cilia Flores, quienes se encuentran ilegalmente privados de libertad en Estados Unidos. Durante la transmisión de su programa «Con El Mazo Dando», Cabello destacó que las acusaciones, especialmente las relacionadas con el denominado "Cartel de los Soles", son "un invento" de sectores opositores y del gobierno estadounidense.

Cabello criticó la falta de capacidad y liderazgo de la oposición venezolana, afirmando que ahora "los dejaron desnudos" ante la comunidad internacional tras los recientes acontecimientos. Subrayó que el camino de la Revolución Bolivariana está claramente delineado en la Constitución Nacional, recordando las enseñanzas del Comandante Hugo Chávez sobre la importancia de consolidar el Poder Político. "En la carta magna se encuentra el verdadero rumbo que debemos seguir", afirmó.

El vicepresidente también hizo un llamado a la unidad del pueblo venezolano, enfatizando que la defensa de la soberanía y la integridad del país es fundamental en estos momentos de crisis. "Nicolás Maduro y Cilia Flores han sido secuestrados por Estados Unidos y se encuentran en condición de prisioneros de guerra en Nueva York", reiteró Cabello, quien calificó la situación como una violación flagrante de los derechos humanos.

Además, instó a los venezolanos a mantenerse firmes y conscientes de la realidad que enfrenta el país, resaltando que el apoyo popular es crucial para superar los desafíos actuales. Cabello concluyó su intervención reafirmando el compromiso del gobierno con la Revolución Bolivariana y la defensa de la patria, asegurando que "la lucha por la libertad y la justicia continuará".

Con este mensaje, el vicepresidente busca fortalecer la resistencia del pueblo y reafirmar la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en medio de la adversidad.