PDVSA anuncia que avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a EEUU bajo soberanía petrolera (+Comunicado)

Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informó este miércoles mediante un comunicado oficial que se encuentra en proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, con el propósito de avanzar las relaciones comerciales que mantienen ambas naciones.



La empresa estatal precisó que estas conversaciones se desarrollan bajo esquemas similares a los aplicados con compañías internacionales, entre ellas Chevron, todo con los acuerdos estrictamente comerciales. El objetivo es garantizar operaciones transparentes y beneficios recíprocos, siempre bajo el principio de que Venezuela es el único país con derecho sobre su petróleo.



El comunicado subraya que las transacciones se realizan con apego a la legalidad y a los mecanismos establecidos por la industria, aseguran que cada paso responde a criterios de soberanía y respeto a la normativa vigente.



“PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”, señaló.

Vale resaltar que esta relación comercial petrolera tiene lugar luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmara la vocación pacífica del país, su apego al derecho internacional y la disposición a avanzar hacia un relacionamiento basado en el respeto, la cooperación y la no injerencia, tras el ataque militar estadounidense perpetrado el 3 de enero que secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.



En su mensaje, Rodríguez hizo un llamado explícito al presidente Donald Trump y recordó que la paz y el diálogo han sido un principio sostenido por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, expresó, al tiempo que defendió el derecho de Venezuela a su soberanía, al desarrollo y a construir su futuro sin presiones externas.

A continuación, el comunicado íntegro del documento: