Confirman en Colombia el primer asesinato de un líder social en el 2026

8 de enero de 2026.- Colombia sumó el miércoles el primer asesinato de un líder social en el 2026 al confirmarse el homicidio de un líder social y profesor de la región rural de Montería, capital del departamento de Córdoba



De acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo (Indepaz), El Profe, apodo de Jorge Luis Burgos, fue asesinado en su casa, que se encuentra en el corregimiento (pueblo) de Tres Palmas.



De acuerdo con las versiones iniciales, la víctima «presentaba signos de violencia y estrangulamiento«.



Indepaz también destacó que el Clan del Golfo, la organización criminal más grande de Colombia, está presente en el área donde fue asesinado el líder social.



Este grupo tiene una fuerza aproximada de 9.000 miembros y ha estado negociando con el gobierno colombiano en Catar desde finales de 2025 para establecer acuerdos de paz.



Asimismo, Indepaz recordó que en 2022 la Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta temprana advirtiendo acerca de la amenaza inmediata para la vida y la integridad de los grupos vulnerables en Montería, originada por las acciones y el control del Clan del Golfo.



Según el registro que lleva Indepaz, y que normalmente se corresponde con el de entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo, 187 defensores o líderes de derechos humanos fueron asesinados en Colombia a lo largo del año 2025.



De acuerdo con el informe más reciente de la ONG Global Witness, en 2024, Colombia volvió a liderar la triste lista de las naciones más peligrosas para los defensores del medio ambiente, con cerca de 150 activistas asesinados —casi un tercio del total de víctimas contabilizadas en el planeta.

