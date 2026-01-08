António Guterres ratifica soberanía de Venezuela sobre su petróleo y condena agresión de EEUU

El secretario general de la ONU, António Guterres, ratificó la soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales. Sentenció que el petróleo pertenece exclusivamente al pueblo venezolano y condenó las acciones bélicas de EEUU.

Durante una reunión con el embajador Samuel Moncada, Guterres calificó la incursión militar estadounidense como una violación flagrante de la Carta de la ONU. Señaló que marca precedente peligroso que amenaza la estabilidad de América Latina como Zona de Paz.

Esta declaración surge ante los pedidos de Washington sobre el crudo venezolano. Recientemente, el presidente Donald Trump afirmó que recibiría hasta 50 millones de barriles bajo su control personal.

En respuesta, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que el país mantendrá el flujo comercial basado en el respeto mutuo.

Por su parte, el titular de la ONU ofreció sus «buenos oficios» para mediar en un diálogo nacional y se comprometió a considerar una visita oficial al país para constatar la situación tras el ataque.