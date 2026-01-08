(VIDEO) Venezuela tras el ataque: Delcy al mando, Trump al petróleo y el plan en sombras| La BaseLatam

En su momento Chávez reveló que se estaba cocinando, en los Estados Unidos, una acusación de narcotráfico en su contra, le tocó enfrentar esa herencia a Maduro Credito: La Base LatAm

Jueves, 07 de enero de 2026.- Venezuela tras el ataque: Delcy al mando, Trump al petróleo y el plan en sombrasCuatro días después del bombardeo y el secuestro de Nicolás Maduro, Venezuela entra en una fase crítica.Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada mientras Washington abandona coartadas judiciales y exhibe su objetivo central: el petróleo y el control político.Analizamos qué busca ahora Donald Trump, el margen real del alto mando venezolano, la irrelevancia de la oposición tradicional y la guerra mediática en torno a la figura de Delcy.Además, radiografiamos a Stephen Miller, el ideólogo más radical del trumpismo, y conversamos con Breno Altman sobre escenarios inmediatos, negociación forzada, coerción y consecuencias regionales.