(VIDEO) Venezuela tras el ataque: Delcy al mando, Trump al petróleo y el plan en sombras| La BaseLatam

Cuatro días después del bombardeo y el secuestro de Nicolás Maduro, Venezuela entra en una fase crítica.
Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada mientras Washington abandona coartadas judiciales y exhibe su objetivo central: el petróleo y el control político.
Analizamos qué busca ahora Donald Trump, el margen real del alto mando venezolano, la irrelevancia de la oposición tradicional y la guerra mediática en torno a la figura de Delcy.
Además, radiografiamos a Stephen Miller, el ideólogo más radical del trumpismo, y conversamos con Breno Altman sobre escenarios inmediatos, negociación forzada, coerción y consecuencias regionales.