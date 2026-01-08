(VIDEO) Venezuela tras el ataque: Delcy al mando, Trump al petróleo y el plan en sombras| La BaseLatam

Cuatro días después del bombardeo y el secuestro de Nicolás Maduro, Venezuela entra en una fase crítica

En su momento Chávez reveló que se estaba cocinando, en los Estados Unidos, una acusación de narcotráfico en su contra, le tocó enfrentar esa herencia a Maduro

Jueves, 07 de enero de 2026.- Venezuela tras el ataque: Delcy al mando, Trump al petróleo y el plan en sombras

Cuatro días después del bombardeo y el secuestro de Nicolás Maduro, Venezuela entra en una fase crítica.

Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada mientras Washington abandona coartadas judiciales y exhibe su objetivo central: el petróleo y el control político.

Analizamos qué busca ahora Donald Trump, el margen real del alto mando venezolano, la irrelevancia de la oposición tradicional y la guerra mediática en torno a la figura de Delcy.

Además, radiografiamos a Stephen Miller, el ideólogo más radical del trumpismo, y conversamos con Breno Altman sobre escenarios inmediatos, negociación forzada, coerción y consecuencias regionales.



