Presidenta Claudia Sheinbauma firma que México no ha incrementado envíos de petróleo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el miércoles que México no está enviando más petróleo a Cuba que históricamente, pero que, en medio de los recientes acontecimientos en Venezuela, México se ha convertido en un "importante proveedor" de crudo para Cuba., informó Reuters.

Sheinbaum hizo estas declaraciones durante su habitual conferencia de prensa matutina, en respuesta a una pregunta sobre si México se había convertido en el principal proveedor de petróleo de la isla, tras el bloqueo de Estados Unidos a las exportaciones petroleras de Venezuela, impuesto desde mediados de diciembre, y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el fin de semana.

"No estamos enviando más petróleo del que hemos enviado históricamente", dijo. "Por supuesto, con la situación actual de Venezuela, México se ha convertido en un proveedor importante, antes lo era Venezuela".

La presidenta mexicana añadió que durante años México ha suministrado petróleo a Cuba por diferentes razones, a veces bajo contrato, otras como ayuda humanitaria.

Cuando se le preguntó si México proporcionaría una mayor cantidad de crudo a Cuba ahora, respondió: "Es parte del contrato y también parte de la ayuda que se ha brindado históricamente".

Trump reveló el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado estancados en Venezuela debido al bloqueo estadounidense.

Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés en la Ciudad de México, redacción de Laura Gottesdiener; Edición de Brendan O'Boyle.