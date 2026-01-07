Estados Unidos: El equipo legal del presidente Nicolás Maduro incluye al reconocido abogado Barry Pollack

Barry Pollack, abogado litigante estadounidense, se hará cargo del caso como asesor privado del presidente venezolano capturado.

Cuando Nicolás Maduro compareció ante el tribunal de Nueva York el lunes, la elección de su abogado causó gran revuelo.

7 de enero de 2026.-El presidente venezolano, capturado, estuvo acompañado por Barry Pollack, un abogado litigante estadounidense de primer nivel que representó durante años a Julian Assange, logrando finalmente la liberación del fundador de WikiLeaks de la prisión del Reino Unido en 2024, informó El Guardian.

Pollack es socio de Harris St. Laurent & Wechsler, un bufete de abogados con sede en Wall Street, Nueva York, en el distrito financiero del bajo Manhattan, a solo unos minutos a pie del tribunal federal donde Maduro se declaró inocente de los cargos penales el lunes.

Pollack asumirá un caso como abogado privado de Maduro que podría resultar tan complejo como el de Assange. Maduro fue acusado el lunes de conspiración narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El gobierno estadounidense lo ha calificado de "narcoterrorista" y "presidente ilegítimo". Podría ser condenado a cadena perpetua.

Harris St. Laurent & Wechsler no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la participación de Pollack, pero es evidente que goza de gran prestigio en el ámbito jurídico. Según Chambers USA, Pollack es un abogado minucioso y reflexivo que "vive, respira y duerme en los juicios, y se desenvuelve con naturalidad ante los jurados".

En su primera comparecencia representando a Maduro, Pollack cuestionó la legalidad del dramático secuestro de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el sábado en una redada en la capital venezolana, Caracas, según informó CNN, y argumentó que Maduro tiene derecho a inmunidad como jefe de un Estado soberano.

Obtener la libertad de Maduro representará un desafío diferente para Pollack en comparación con su trabajo con Assange. El abogado negoció un acuerdo de culpabilidad en nombre de Assange que permitió al activista australiano por la libertad de datos quedar en libertad, poniendo fin a una saga legal internacional que duró más de una década.