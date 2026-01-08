Trump: "Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero que reciba de nuestro acuerdo petrolero"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que Venezuela comprará en lo sucesivo únicamente productos del país norteamericano con lo recaudado por su nuevo acuerdo petrolero.
"Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", escribió en Truth Social, detallando que "estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela".
#ÚLTIMAHORA ❗️❗️ TRUMP: "VENEZUELA SE COMPROMETE A HACER NEGOCIOS CON EE.UU. COMO SU SOCIO PRINCIPAL"https://t.co/KQGbSGppeEpic.twitter.com/gxVwQGaOvs
— RT en Español (@ActualidadRT) January 7, 2026
El inquilino de la Casa Blanca indicó que Caracas se compromete a hacer negocios con Washington como "su principal socio", lo cual calificó como "una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para EE.UU.".
Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro
- El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación"
- Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada del país suramericano
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa