Trump: "Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero que reciba de nuestro acuerdo petrolero"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, supervisan las operaciones militares estadounidenses en Venezuela desde Florida, EE.UU., 3 de enero de 2026.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que Venezuela comprará en lo sucesivo únicamente productos del país norteamericano con lo recaudado por su nuevo acuerdo petrolero.

"Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", escribió en Truth Social, detallando que "estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela".

#ÚLTIMAHORA ❗️❗️ TRUMP: "VENEZUELA SE COMPROMETE A HACER NEGOCIOS CON EE.UU. COMO SU SOCIO PRINCIPAL"https://t.co/KQGbSGppeEpic.twitter.com/gxVwQGaOvs

— RT en Español (@ActualidadRT) January 7, 2026

El inquilino de la Casa Blanca indicó que Caracas se compromete a hacer negocios con Washington como "su principal socio", lo cual calificó como "una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para EE.UU.".

Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro