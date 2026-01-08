(VIDEO) Expresidente. Correa condena las acciones de Trump contra Venezuela

El objetivo es apropiarse de los recursos del país, es Venezuela, su petróleo

Credito: Tele Sur

Jueves, 07 de enero de 2026.- El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista rechazó cómo Donald Trump utiliza una falsa excusa contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, para apropiarse de los recursos del país y cómo sus acciones criminales son realmente descaradas.

Entre otras cosas señaló que hemos retrocedido a la época de la barbarie.

Nunca se ha visto algo tan descarado, dice (Trump), que va ha administrar a Venezuela porque él cree que e gobierno no es bueno, imagínense el precedente que se está sembrando.

Se ha destrozado una de las bases de la civilización.

Nunca en nuestra región se ha vivido, hemos tenido una agresión de esa naturaleza y hay decenas de muertos, mi abrazo solidarios a las familias de esos patriotas fallecidos, caídos, sobre todo los soldados

Rara vez en la historia hemos vivido omentos tan extraños, tan insólitos.

Tenemos simios con corbata manejando un poder enorme y eso es tremendamente grave.

Es claro que Estados Unidos requiere desesperadamente el petróleo de Venezuela, las reservas, 300,000 millones en petróleo, las reservas comprobadas más grandes del mundo y es por eso que hacen todo eso.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 832 veces.

