María Alejandra Díaz ante agresión militar de los EEUU: "Somos un botín de guerra y un ejemplo y experimento para el mundo"

08-01-26.-Existe una «oposición real» en Venezuela, alternativa tanto a la extrema derecha de María Corina Machado como al gobierno cada vez más autoritario de Maduro. Una oposición, lejos de los focos, que usualmente es definida como disidencia chavista, pero que reúne también muchas otras fuerzas democráticas y de izquierda.



Forma parte, entre muchos otros, también la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz, ya exponente de la Asamblea constituyente del 2017, hoy en exilio en Colombia para escapar de la persecución gubernamental. Había sido ella, por cuenta del Frente Democrático Popular, la que presentó al Tribunal Supremo de Justicia, en el más estricto respeto de la Constitución, un recurso contra la falta de publicación de los resultados de las últimas presidenciales por parte del Consejo nacional electoral, obteniendo como toda respuesta la suspensión del ejercicio de la profesión.



Es a ella a quién hemos querido pedir un comentario sobre la actual situación venezolana y sobre los peligros de la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.



¿Cómo ha reaccionado frente a la agresión militar de los EEUU?



Con profunda angustia, también porque más del 70% de mi familia está todavía en Venezuela; con un sentido de profunda incertidumbre por lo que sucederá; con dolor por las víctimas militares y civiles de la incursión militar de los EEUU y también con extrema indignación, porque todo cuánto ha sucedido indica cómo los EEUU se sienten autorizados a actuar como si fueran el "sheriff del mundo". Lo que ha sucedido a Nicolás Maduro puede repetirse con cualquier presidente o cualquier funcionario que a sus ojos se presente como un enemigo o ilegitimo. Es la muerte del derecho internacional. Y un golpe mortal a la ONU, ya en profunda crisis con el genocidio de Gaza. Hoy el principio que prevalece es el del “tantum juris quantum potentiae”, se tiene tanto derecho cuánto es el poder y la fuerza de los que se dispone.



¿Qué piensa del modo en que se ha realizado la captura de Maduro? ¿Piensa que ha sido traicionado?



Con esta operación, los Estados Unidos han hecho alarde de todo su poder militar. En apenas una hora y media, con rapidez y precisión, han «exfiltrado» a Maduro, deshaciéndose con extrema facilidad del servicio de seguridad que lo protegía, que era una fuerza de élite extranjera. Lo que llama la atención, sin embargo, detalles cómo que conocían perfectamente el búnker donde Maduro y Cilia Flores se encontraban, sabían incluso de la cámara blindada en la que los dos querían encerrarse. De estos detalles han venido necesariamente a conocimiento de alguien que estaba cerca de ellos. Así que yo creo que, sí, ha habido una traición.



¿Qué piensa que pueda ocurrir ahora?



Los EEUU han dejado en claro que serán ellos los que gobernarán Venezuela para garantizar una transición pacífica. Miran a nuestro país como a un botín de guerra, decididos a recuperar hasta el último dólar que, dicen, han invertido y les ha sido robado. En la mente de Trump, Venezuela es, de hecho, un protectorado suyo. Y me parece una enorme irresponsabilidad, por parte de aquellos que se definen opositores y consideran poseer la mayoría en el país, pronunciarse a favor de la invasión. Hay ahora una espada de Damocles sobre los hombros de la presidenta interina Delcy Rodríguez: «Si no haces lo que te decimos, pagarás un precio más alto que el de Maduro», la ha amenazado Trump.



Pero creo que los EEUU han subestimado la dignidad del pueblo venezolano, que, estoy segura, conducirá antes o después a un gobierno capaz de administrar las riquezas del país en favor de todos. Cómo se ha hecho en el pasado y cómo en cambio no ha hecho el gobierno de Maduro.



Desgraciadamente, nosotros que representábamos la oposición real a los dos polos del poder, el gobierno y la extrema derecha, hemos sido encarcelados o hemos sido forzados al exilio. En este momento el salario mínimo en Venezuela es de 0,41 dólares al mes. Y sin embargo yo nunca he escuchado a María Corina Machado hablar de esto.



¿Son posibles nuevas elecciones libres y soberanas en el actual contexto?



Sería la solución más lógica. Las elecciones que se han celebrado en el 2024 y que presumiblemente han sido ganadas por Edmundo González Urrutia no tienen valor legal porque se han desarrollado con un Consejo Nacional Electoral ilegítimo. Nuestros problemas deberíamos resolverlos nosotros venezolanos a través de la convocatoria de nuevas elecciones, frente a la ausencia forzada y definitiva de Maduro – su secuestro -, aplicando los mecanismos constitucionales. Porque no es fuera de la Constitución que encontraremos una vía de salida.



A pesar de los llamados a la movilización, esta ha aparecido hasta ahora bastante limitada. ¿Se lo esperaba?



Desde hace mucho tiempo decíamos que el madurismo había perdido el apoyo del pueblo. Lo ha perdido por los errores cometidos, bajando los salarios, desmontando las leyes sobre el trabajo, administrando de manera no transparente las riquezas del país. Por no hablar de la corrupción y de la persecución de todos aquellos que piensan diferente. Yo vengo de las filas del chavismo y me encuentro en exilio por haber defendido los derechos de los trabajadores y la soberanía popular. Maduro ha perdido el apoyo popular porque en lugar de defender al pueblo lo ha atacado, empobrecido y sometido, a pesar de que lo habíamos advertido ya antes del 2018. La consecuencia es que el grueso de la población se ha quedado encerrado en casa en lugar de salir a la calle para defenderlo.



La “Doctrina Donroe”, como ha sido rebautizada, representa una amenaza directa a toda la región latinoamericana. Después de Venezuela ¿será el turno de otros países?



El caso Maduro es un caso de "disciplinamiento" para todos los gobiernos latinoamericanos, y, diría, para el mundo entero: si no te alineas a los intereses de los EEUU, pagarás un costo muy alto. Yo la llamaría la "doctrina del sheriff global".





