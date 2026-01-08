Gobierno excarcela a grupo de venezolanos y extranjeros

Jorge Rodríguez, presidente de la AN

8 de enero de 2026.- “En un gesto unilateral del Gobierno bolivariano” se procede a la excarcelación de un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían privados de libertad en el país. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, diputado Jorge Rodríguez.



En breves declaraciones a la prensa, Rodríguez dijo que en las próximas horas las instituciones correspondientes divulgarán los nombres de este “importante grupo de personas”, liberadas “a partir desde este mismo momento”.



También explicó que esta decisión responde al esfuerzo “inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tintes político, económico, religioso y social”.



En el actual escenario que vive el país, tras el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de la pareja presidencial, Jorge Rodríguez explicó que la decisión busca, además, “aportar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional”.