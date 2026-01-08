Senadores democratas ridiculizan el plan "insensato" de Donald Trump de "robar" el petróleo de Venezuela " a punta de pistola"

Acusó al presidente de querer robar las reservas petroleras de Venezuela “a punta de pistola” el miércoles Credito: (AFP/Getty)

Rubio y Hegseth rechazan las críticas de que "no tienen un plan" para el futuro de Venezuela, aun cuando no pueden decir cuándo se celebrarán las elecciones ni si la vicepresidenta podrá permanecer en el cargo.

8 de enero de 2026.-Los demócratas ridiculizaron los planes de la administración Trump para el futuro de Venezuela tras abandonar una sesión informativa con todos los senadores en el Capitolio, organizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles, informó El Independiente.

Las preguntas sobre ese futuro permanecieron en gran medida sin respuesta a principios de esta semana, después de que el presidente regresara de pasar las fiestas en Mar-a-Lago y Rubio, uno de sus principales adjuntos, pasara el domingo en el circuito de entrevistas intentando explicarlo.

En varias entrevistas, Rubio no se comprometió a quién considera la administración como el gobernante legítimo de Venezuela ni a cuándo espera Estados Unidos que se celebren las elecciones.

Las declaraciones del presidente sobre que Estados Unidos "controla" directamente a Venezuela también siguen pesando en la conversación.

Trump no ha descartado nuevas acciones armadas en el país, incluyendo el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno.

Los legisladores que abandonaron la audiencia se mostraron mayormente divididos según sus líneas partidistas al ser preguntados sobre la dirección del gobierno en la redada en Caracas, la capital de Venezuela, el sábado, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Los republicanos respaldaron a la Casa Blanca, mientras que los demócratas afirmaron que el gobierno no ofrecía ninguna solución creíble para el país.

"Este es un plan descabellado. Están hablando de robar petróleo venezolano a punta de pistola durante un período indefinido para microgestionar a todo un país", afirmó el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, al hablar con la prensa tras la sesión informativa del miércoles.

"El alcance y la locura de esto son absolutamente asombrosos".