Trump afirma que Venezuela "comprará exclusivamente" productos de EEUU como parte de un acuerdo

08-01-26.-El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este miércoles que Venezuela destinará la totalidad de los ingresos de su reciente pacto petrolero a la adquisición de bienes de producción estadounidense.

El mandatario utilizó su plataforma Truth Social para informar que «Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero», precisando además que las transacciones abarcarán «productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos».

Esta estrategia posiciona a la potencia norteamericana como el «principal socio» de la nación caribeña, según las palabras del propio republicano.

La noticia surge apenas un día después de confirmarse el envío de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo desde Caracas hacia territorio estadounidense.

Mientras tanto, la Casa Blanca ratificó que ejerce «la máxima influencia» sobre la administración interina de Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo estadounidense reveló que ya inició la comercialización del petróleo venezolano incautado como parte de las negociaciones en curso.

Por su parte, la vocera presidencial Karoline Leavitt respaldó la postura de Washington al afirmar que Venezuela «ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza».