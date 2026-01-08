Senadores estadounidenses consideran que es ilegal el procedimiento contra Venezuela

Tacharon como “inconstitucional” las acciones de secuestro e intervención por parte del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Credito: Joe Raedle - Getty Images

Senadores estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano tacharon como "inconstitucional" las acciones de secuestro e intervención por parte del gobierno de Donald Trump contra Venezuela y han pedido discutir ampliamente en público a modo de fiscalización la actuación de los funcionarios implicados en el operativo.

El republicano de Kentucky, Rand Paul, durante una rueda de prensa en el senado dijo "no podemos decir que bombardear una capital y destituir al presidente de un país extranjero no pueda constituir el inicio de una guerra".

Por su parte, el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, se unió a la denuncia de que el actuar en Venezuela fue "inconstitucional".

Ambos senadores han solicitado que se convoque a una audiencia para evaluar las implicaciones de las decisiones tomadas durante el gobierno de Trump, con el objetivo de garantizar que tales acciones no se repitan en el futuro. Esta demanda de fiscalización surge en un contexto donde las intervenciones militares han sido objeto de un intenso escrutinio público, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y sensible a las repercusiones de la política exterior.

La creciente preocupación entre los legisladores refleja un cambio en la narrativa sobre la intervención militar estadounidense y la necesidad de una revisión crítica de las políticas exteriores pasadas. A medida que se desarrollan estos debates, la atención se centra en cómo las decisiones tomadas en Washington impactan no solo a Venezuela, sino a toda la región.

Con información de Últimas Noticias / Prensa YVKE.