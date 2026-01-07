Agente de inmigración dispara y mata a una mujer en Minneapolis

7 de enero de 2026.-Una mujer de 37 años que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la mañana del miércoles falleció, según informaron varias autoridades. La Alcaldia la identificó como Renee Nicole Good, informó Noticias de ABC.



El incidente ocurrió alrededor de las 9:40 a. m. cerca de la intersección de la calle 34 y la avenida Portland, en el sur de Minneapolis.



En un comunicado, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que unos "alborotadores" bloquearon el paso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con un vehículo y presuntamente intentaron atropellarlos, lo que calificó de "acto de terrorismo doméstico".



Fue entonces cuando un agente del ICE abrió fuego y mató a la mujer.



Varios videos compartidos con 5 EYEWITNESS NEWS cuestionan la versión del gobierno federal de que el conductor intentó agredir a los agentes.



Los videos muestran una camioneta roja bloqueando el paso de los vehículos del ICE en la avenida Portland. Agentes enmascarados salen del vehículo y se acercan a la camioneta. Uno se posiciona cerca de la parte delantera de la camioneta y otro se acerca al conductor, tirando de la manija de la puerta y metiendo la mano por la ventana abierta. El vehículo retrocede unos metros antes de poner la marcha en marcha, alejándose del agente que iba delante, quien finalmente le dispara tres tiros.



Un ángulo del incidente muestra varios metros de separación entre la camioneta y el agente del ICE, quien, según el DHS, actuó en defensa propia. Ningún agente de ICE pareció haber sido golpeado y todos permanecieron de pie en todo momento.