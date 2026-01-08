(VIDEO) Cristino del Castillo: Trump cayó en la trampa: Venezuela y el error estratégico que puede hundir a su administración

Jueves, 08 de enero de 2026.- Cristino dl Castillo nos ofrece su análisis de las posibles consecuencias de la intervención norteamericana en Venezuela el pasado sábado tres de enero que culminó con el secuestro del presidente Maduro y su esposa Cili Flores: Trump cayó en la trampa: Venezuela y el error estratégico que puede hundir a su administraciónEl país sudamericano se ha convertido en un desafío sistémico mucho más peligroso para Estados Unidos de lo que aparenta a primera vista. Lo que fue presentado como una victoria contundente –la captura de Nicolás Maduro– puede terminar siendo un error estratégico con consecuencias profundas para EE.UU, América Latina y el orden internacional basado en reglas.En este video analizo, paso a paso, las contradicciones, confesiones y giros discursivos de la política de Washington hacia Venezuela: desde el secuestro de un presidente en ejercicio, pasando por la redefinición del llamado Cartel de los Soles, hasta las declaraciones abiertas de Donald Trump sobre el control del petróleo y los recursos estratégicos.Más allá de simpatías o rechazos ideológicos, la pregunta central es otra:???? ¿qué ocurre cuando la fuerza sustituye al derecho internacional????? ¿qué precedentes se están sentando para escenarios como Taiwán, Groenlandia, Europa del Este o América Latina?Este análisis muestra por qué Venezuela no es solo un conflicto más, sino una trampa estratégica donde Estados Unidos arriesga su legitimidad, revive prácticas imperiales y puede terminar atrapado en sus propias decisiones.???? Temas que abordo en este video:– Por qué la captura de Maduro debilita el orden internacional– Las contradicciones de Trump sobre democracia, soberanía y petróleo– El regreso explícito del imperialismo al discurso político– Cómo esta estrategia puede volverse contra Washington– El riesgo de normalizar la ley del más fuerte en la política global