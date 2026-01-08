(VIDEO) Cristino del Castillo: Trump cayó en la trampa: Venezuela y el error estratégico que puede hundir a su administración

El país sudamericano se ha convertido en un desafío sistémico mucho más peligroso para Estados Unidos de lo que aparenta a primera vista. Lo que fue presentado como una victoria contundente –la captura de Nicolás Maduro– puede terminar siendo un error estratégico con consecuencias profundas para EE.UU, América Latina y el orden internacional basado en reglas.
En este video analizo, paso a paso, las contradicciones, confesiones y giros discursivos de la política de Washington hacia Venezuela: desde el secuestro de un presidente en ejercicio, pasando por la redefinición del llamado Cartel de los Soles, hasta las declaraciones abiertas de Donald Trump sobre el control del petróleo y los recursos estratégicos.
Más allá de simpatías o rechazos ideológicos, la pregunta central es otra:
???? ¿qué ocurre cuando la fuerza sustituye al derecho internacional?
???? ¿qué precedentes se están sentando para escenarios como Taiwán, Groenlandia, Europa del Este o América Latina?
Este análisis muestra por qué Venezuela no es solo un conflicto más, sino una trampa estratégica donde Estados Unidos arriesga su legitimidad, revive prácticas imperiales y puede terminar atrapado en sus propias decisiones.
???? Temas que abordo en este video:
– Por qué la captura de Maduro debilita el orden internacional
– Las contradicciones de Trump sobre democracia, soberanía y petróleo
– El regreso explícito del imperialismo al discurso político
– Cómo esta estrategia puede volverse contra Washington
– El riesgo de normalizar la ley del más fuerte en la política global