Diosdado Cabello: 100 muertos dejó ataque de EEUU el 3 de Enero

08-01-26.-El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó que el ataque militar de Estados Unidos al territorio venezolano el pasado 03 enero dejó el saldo trágico de cien muertos y una cifra similar de heridos.



«Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos, terrible el ataque contra nuestro país «.



Cabello dijo que el ataque militar estadounidense fue un drama, «es el impacto sobre un pueblo que deja una ola de terror ante nuestro pueblo, es inhumano lo que se hizo y a final deciden llevarse secuestrado al presidente Maduro».



Durante el programa Con el Mazo Dando, Cabello afirmó que estas acciones generaron un sentimiento antinorteamericano no solo en Venezuela, sino en el mundo entero.



Respaldó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien dijo está al frente del gobierno y trabaja en la misión de lograr el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores al pais.



«Nada nos va a detener, nosotros seguiremos adelante», enfatizó.



Cabello insistió que al jefe de Estado las fuerzas militares estadounidenses «se lo llevaron secuestrado, es un prisionero de guerra, él y Cilia. Ahí lo que ocurrió fue muy grave».



Aseguró que la revolución bolivariana es garantía de paz en el país, y destacó la unidad dentro del oficialismo en apoyo a Delcy Rodriguez y el pueblo. «La meta es que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia «.

