Presidenta Delcy Rodríguez: "el bloqueo no ha derrotado a Venezuela" y llama a la unificación de todos los sectores por la paz

Este miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, convocó al trabajo en unión nacional para el futuro de Venezuela, una unidad monolítica para dar continuidad a la Revolución mediante el Plan de la Patria y las 7T. Esta convocatoria incluye a todos los sectores del país para unificarse en conjunto contra el extremismo y por la paz de Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores en el marco de la notificación al Poder Ejecutivo del inicio del período legislativo 2026-2031, Rodríguez afirmó que "este pueblo tiene la consciencia clara de lo que es la libertad y esa consciencia tiene que convocarnos a trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz, tranquilidad, soberanía para garantizar el futuro a nuestras generaciones venideras".

Agregó que "el bloqueo no nos ha derrotado. La Venezuela que estamos soñando y apuntando es para el desarrollo y para la vida". Asimismo, indicó que "hoy iniciamos un nuevo momento político para la defensa de la soberanía y la independencia".

Rodríguez dictó tres directrices fundamentales: el rescate del jefe de Estado y su esposa, la garantía de la paz en toda la República y el mantenimiento de la gobernabilidad política frente a los desafíos actuales.

La actividad efectuada busca trazar metas en defensa de la paz y la soberanía nacional, en un contexto marcado por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores por militares de Estados Unidos.

En ese sentido ratificó que "Venezuela no está en guerra".

"No se pueden permitir expresiones extremistas y fascistas que atenten contra la paz de la nación", expresó.

Durante el encuentro, se hizo un reconocimiento a las mujeres venezolanas que marcharon por las calles de Caracas en respaldo absoluto a la primera dama, Cilia Flores, "por su valentía y heroísmo".