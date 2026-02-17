Gaceta Oficial 43.307 viernes 30 de enero 2026

Gaceta Oficial 43307, viernes 30 enero 2026.

Official Gazette 43307, Friday, January 30, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resolución que designa a Yerika Yoely Duarte Algara, como Directora General (E) de la Oficina de Gestión Humana, adscrita al Despacho del Ministro (E) del Poder Popular para la Educación, por un período de tres (03) meses.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia que designa a Jurimay Coromoto Vieras de Acosta, como Gerente Regional, adscrita a la GERESAT MIRANDA, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)

Providencia que modifica la Comisión de Contrataciones, con carácter permanente, del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía IAIM, la cual quedará conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

INAC

Providencia que emite el Certificado de Funcionamiento al núcleo del Centro de Instrucción Aeronáutica FORMACIÓN ATLAS ABORDO, C.A. CCIA-66 N3 de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución que designa a Oriana Inés Naveda Amaranto, como Directora General de Integración y Articulación de los Movimientos Sociales, adscrita al Despacho del Viceministro/a de Movimientos Sociales, de este Ministerio.

Resolución que designa a Ruth Buitrago Plaza, como Directora General de Participación y Gestión Pública de los Movimientos Sociales, en condición de Encargada, adscrita al Despacho del Viceministro/a de Movimientos Sociales, de este Ministerio.

Resolución que designa a Eder David Blanco León, como Director General de Desarrollo Estratégico de los Movimientos Sociales, adscrita al Despacho del Viceministro/a de Movimientos Sociales, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

Instituto Nacional de Deporte

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a María Dolarisa Parra.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Nell Enrique González.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Eduardo Antonio Lizcano.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Germán Guillermo Martínez Sandoval.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Belinda Labrador Hernández.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Gerardo Alberto Lugo Ortiz.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Joen Alberto Morales Istúris.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Simón Alexis Lameda Rodríguez.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Maribel Romero Machado.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Petra Isabel Rivero de Mendoza.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Digna Rosa Fernández de Barazarte.

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Patricia de La Chiquinquirá Salazar Ortíz.