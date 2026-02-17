Funcionarios de la PNB intentan frenar protesta de familiares de presos políticos en Zona 7 Credito: T.Cual

17-02-26.-Familiares de presos políticos que mantienen una huelga de hambre frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas, denunciaron este lunes que funcionarios de la PNB intentaron impedir su protesta, tras la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de un médico voluntario para constatar el estado de salud de los detenidos que también iniciaron la medida de fuerza.



La protesta, que cumplió más de 48 horas, ha sido protagonizada mayormente por mujeres que exigen la liberación inmediata de sus familiares y la entrada del médico Rafael Arreaza para evaluar a los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre desde el viernes pasado.



Los manifestantes, que se encuentran encadenadas a las puertas del centro policial, advirtieron que no permitirán la entrada ni salida de personas del recinto mientras se le impida el acceso al profesional de la salud.



En un video difundido en redes sociales, un oficial identificado con el apellido García advirtió que las mujeres estaban cometiendo un acto considerado delictivo y las instó a “dejar el show”. “Eso es delito”, dijo el funcionario, según la grabación compartida en plataformas digitales.



Los familiares reiteraron que su protesta es pacífica y legítima, y que buscan resguardar los derechos humanos de los detenidos que, en su mayoría, se encuentran en condiciones vulnerables tras varios días sin ingerir alimentos. Señalaron además que protestar es un derecho constitucional que no puede ser impedido por autoridades policiales.



La huelga de hambre ocurre en medio de un contexto de tensión creciente por el atraso en las excarcelaciones prometidas por autoridades venezolanas desde principios de enero, lo que ha llevado a múltiples protestas de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos en Caracas.



Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela han advertido que la salud de los huelguistas está “en grave riesgo”, y reportan que internos dentro de Zona 7 también han presentado descompensaciones, mientras que voluntarios han tenido que suministrar sueros y monitorear la presión arterial de las manifestantes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 428 veces.

La fuente original de este documento es:

T.Cual (https://talcualdigital.com/funcionarios-de-la-pnb-intentan-frenar-protesta-de-familiares-de-presos-politicos-en-zona-7/)