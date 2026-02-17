Trump responde si consideraría una operación contra Cuba, similar al secuestro de Maduro

Realizar en Cuba una operación similar a la que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Caracas no es "necesario", según afirmó este lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"No sería una operación muy difícil, como puedes imaginar, pero no creo que sea necesario", comentó a los periodistas a bordo del Air Force One, luego de que le preguntaran si consideraría una intervención militar en la isla de no llegar a un acuerdo.

En este sentido, volvió a amenazar a las autoridades, instándolas a alcanzar "absolutamente" un acuerdo con Washington.

"Cuba es ahora mismo un Estado fallido y ni siquiera tiene combustible para aviones para que despeguen. Están bloqueando su pista de aterrizaje. Estamos hablando con Cuba en este momento y deberían llegar absolutamente a un acuerdo porque es una amenaza humanitaria", declaró.

"Mientras tanto hay un embargo, no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada", añadió.

Nuevas amenazas de Trump a Cuba

El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba la "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales", como Hamás y Hezbolá, y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de "nación en decadencia" que "ya no cuenta con Venezuela" para sostenerse.

Estas palabras tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre", manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

"Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales", afirmó el mandatario. Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial.