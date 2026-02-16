"Zar de la Frontera" Tom Homan les dice a lideres de Minnesota que "agradezcan" en vez de exigir reembolso tras el fin de redadas de Inmigración

El zar fronterizo, Tom Homan, rechazó las solicitudes de fondos federales del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. ( Credito: Foto AP; Go Nakamura/Reuters; Annabelle Gordon/Reuters)

Walz propuso un paquete de ayuda de emergencia de $10 millones, mientras que el alcalde de Minneapolis, Frey, declaró un impacto económico de $203 millones en enero.

16 de febrero de 2026.-El zar fronterizo, Tom Homan, dijo que los líderes de Minnesota deberían estar agradecidos de que la administración Trump haya mejorado la seguridad de su estado después de que algunos pidieran al gobierno federal que reembolsara los daños que, según afirman, se causaron durante las operaciones de control migratorio, informó Noticias de Fox.

"Muchas cosas se dañaron, pero no fue por culpa de la administración Trump", declaró Homan el domingo en "Fox & Amigos fin de semana". "

La frontera... en los últimos cuatro años, más de 10 millones de inmigrantes ilegales cruzaron esa frontera. Eso estaba dañado. ¿Dónde estaban entonces? ¿Se pronunció el gobernador Walz en contra de eso, con las muertes por sobredosis, el tráfico sexual y... los terroristas? No".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, solicitaron públicamente fondos federales tras lo que describieron como el importante impacto económico de las recientes operaciones de control migratorio.

Homan, por su parte, argumentó que la misión fue un "gran éxito" que hizo que los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueran más seguros y redujo las barreras a la cooperación, propias de las zonas santuario.

Frey afirmó que su ciudad sufrió un impacto económico de 203 millones de dólares tan solo en enero.

"Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno federal para que intensifique sus esfuerzos y brinde asistencia financiera directa a nuestra ciudad", declaró en una conferencia de prensa.