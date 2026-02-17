Andreína Tarazón asume el Viceministerio de Política Comercial Internacional

Andreína Tarazón Credito: Web

17-02-26.-En el Decreto Presidencial n.º 5.245, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.984, el gobierno de Delcy Rodríguez hizo oficial el nobmbramiento de la abogada Andreína Tarazón Bolívar como nueva cabeza del Instituto Marca País y del Viceministerio de Política Comercial Internacional.



Esta dualidad de funciones se direcciona a “centralizar la estrategia de identidad nacional con la operatividad de la política comercial y permitir que la Marca País sea el eje principal en cada acuerdo y convenio internacional que se suscriba”, detallan medios de comunicación del Estado.



Con las competencias inherentes a ambos cargos, Tarazón Bolívar liderará la coordinación de las misiones comerciales y la promoción de las potencialidades del país.



También gestionará que los productos venezolanos alcancen nuevos horizontes, buscando una política arancelaria y de intercambio que favorezca la producción nacional y la captación de divisas.



Tarazón Bolívar es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Previamente asumió los cargos de ministra para la Mujer e Igualdad de Género y Superintendente de precios justos.