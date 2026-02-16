(VIDEO) Rusia y China podrían intervenir si Estados Unidos ataca la infraestructura en Cuba o México

México no está solo, hina y Rusia ofrecen su apoyo

Por:

Credito: Agencias

Lunes, 16 e febrero e 2026.- Rusia y China podrían intervenir si Estados Unidos ataca la infraestructura en Cuba o México.

El pentágono tiene luz verde para efectuar ataques quirúrgicos limitados contra infraestructuras claves en México

Lo que está en juego no es solo una frontera sino el equilibrio del poder mundial.

¿Estamos ante un tablero de ajedrez global? En las últimas horas, la tensión ha escalado a niveles críticos. Informes recientes sugieren que Rusia y China han enviado un mensaje claro a Washington: cualquier ataque o intervención contra la infraestructura estratégica en Cuba o México tendría consecuencias internacionales directas.

En este video analizamos:

La advertencia de Moscú y Pekín: ¿Qué tipo de "intervención" contemplan las potencias ante las amenazas de la administración Trump?

Infraestructura en la mira: Por qué los puertos, refinerías y redes eléctricas de México y Cuba son puntos clave en este conflicto geopolítico.

La postura de Sheinbaum: Cómo México mantiene su soberanía frente a las presiones externas y las posibles alianzas con los BRICS.

El factor Cuba: La crisis energética en la isla y el respaldo militar/económico de sus aliados tradicionales.

¿Estamos cerca de una confrontación de potencias en suelo latinoamericano? Analizamos los datos, las declaraciones oficiales y el despliegue diplomático de este 2026.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 820 veces.

