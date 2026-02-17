Familiares de presos políticos en Zona 7 alcanzan las 48 horas en huelga de hambre

17-02-26.-Un grupo de allegados a los detenidos en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7 en Boleíta, cumplió este lunes 48 horas de huelga de hambre. Los manifestantes exigen la libertad plena e inmediata de todos los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos en el país.El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela calificó esta acción extrema como una medida necesaria ante la falta de respuestas oficiales. La organización afirmó que este ayuno «no es un gesto simbólico; es el grito desesperado de madres, esposas e hijos que ya no soportan más promesas incumplidas ni burlas crueles».La protesta inició el pasado sábado 14 de febrero a las 6:00 a. m., luego de que el Parlamento aplazara nuevamente el debate final de la Ley de Amnistía. Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak, declaró ante los medios que la huelga tiene carácter «indefinido, hasta que los liberen a todos».Otras voces dentro de la manifestación expresaron el cansancio acumulado tras meses de pernocta en las afueras del recinto policial. Evelin Quiaro, madre de un joven detenido en 2025, confesó que «realmente no estamos preparadas, en mi vida nunca he hecho esto», pero justificó la decisión por el estancamiento de las excarcelaciones.La situación física de los huelguistas genera preocupación entre las organizaciones de derechos humanos debido a la exposición a la intemperie. «Es obvio que nos vamos a agotar muchísimo más (…) pero ya es una medida drástica que vemos necesaria para ya terminar con todo esto», sostuvo Quiaro.El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reportó que algunos participantes ya presentan náuseas, mareos y desvanecimientos. La ONG reiteró que los familiares se sienten «burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas» por parte de las autoridades parlamentarias.A pesar de la reciente excarcelación de 17 personas de este mismo centro, las familias aseguran que el número es insuficiente frente al total de detenidos. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta que el Estado concrete «que ya se concrete y sea real la liberación de todos».La mirada de los familiares y las ONG permanece fija en la Asamblea Nacional, cuya próxima sesión está prevista para el 19 de febrero. Mientras tanto, el grupo de huelguistas resiste sobre colchonetas en la acera, custodiado por un contingente de efectivos policiales con equipos antimotines.