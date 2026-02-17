(VIDEO) Ucrania recupera más de 200 km² de territorio en cinco días

17-02-26.-Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperaron 201 km² de manos del invasor ruso entre el miércoles y el domingo pasados, según un análisis realizado este lunes (16.02.2026) por la agencia AFP a partir de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Esta información se condice con reportes de blogueros de guerra y de las autoridades ucranianas, y coinciden con el bloqueo de Starlink a las tropas agresoras."Estos contraataques ucranianos probablemente aprovechan el bloqueo del acceso de las fuerzas rusas a Starlink [un servicio de internet por satélite] que, según los blogueros militares rusos, perturba las comunicaciones y el mando", indica ISW, que colabora con Critical Threats Project, otro centro de reflexión estadounidense. Las fuerzas de Kiev no habían recuperado tanto territorio en tan poco tiempo desde una contraofensiva de junio de 2023.La superficie conquistada es casi equivalente a las conquistas rusas de todo el mes de diciembre (244 km²). El terreno que ha recuperado Ucrania se concentra sobre todo a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, en una zona donde las tropas rusas han progresado mucho desde mediados de 2025. En febrero de este año, Moscú controlaba total o parcialmente el 19,5 por ciento del territorio ucraniano.Tampoco tienen TelegramEl 5 de febrero, observadores militares rusos habían constatado la interrupción del servicio de Starlink tras los anuncios de Elon Musk, quien dijo que se tomarían medidas para poner fin al uso de esta tecnología por parte del Kremlin. Según Ucrania, los drones rusos usaban Starlink para sortear los sistemas de interferencia electrónica y alcanzar sus objetivos con precisión.Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, el bloqueo parcial por parte del Kremlin de la plataforma de mensajería Telegram también ha generado problemas a los invasores, dificultando la comunicación de mando y control entre las unidades rusas en el frente de Oleksandrivka.El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksander Sirski, dijo que sus tropas han realizado contraataques exitosos en la parte sureste del frente, e informó que Rusia mantiene sus tentativas de romper las líneas defensivas ucranianas con "ataques constantes", sin obtener "éxitos sustanciales".*DW con información de AFP, EFE)