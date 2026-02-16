Alta afluencia de temporadistas se registra en asueto Carnaval

Caracas, 16 de febrero de 2026. Una movilización masiva, en los principales destinos del país, se evidencia en esta temporada carnestolenda, gracias al operativo Carnavales de Paz, que el Gobierno Nacional activó en el país. Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo está desplegado en más de 400 puntos para brindar atención al visitante, ifnromó Prensa Mintur.

Para la titular de turismo, Daniella Cabello, se estima que cerca de 7 millones de ciudadanos disfruten y participen de las actividades en cada rincón de Venezuela. Cabello garantiza la plena recreación y felicidad en cada espacio.

A propósito del inicio de este asueto el gobernador del estado La Guaira, Alejandro Terán, reporta el 100 % de ocupación hotelera, mientras que en playas y balnearios, el uso de toldos alcanza el 97,5 %, actividad que garantiza el sustento de más de 70 mil trabajadores. Igualmente en el estado Miranda, hasta ahora se reporta un 94 % de hospedaje. Las playas mirandinas mantienen su alta capacidad para la atención y servicio.

Asimismo el occidente y el oriente del país exhiben resultados satisfactorios. Falcón proyecta una ocupación superior al 90 % y pone a disposición 122 playas para el disfrute de propios y visitantes. La Cámara de Turismo regional estima que estas cifras superan los registros del año 2025.

El oriente del país recibe a más de 41 mil visitantes

Por su parte, la zona norte de Anzoátegui mantiene un 60 % de reservaciones en sus hoteles, con una preferencia marcada por la oferta que incluye traslados al parque nacional Mochima.

La tradición toma protagonismo en El Callao, donde más de 41 mil 700 personas colman las calles en esta celebración reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El municipio garantiza un ambiente de paz y organización civil. La festividad cuenta con 18 agrupaciones de calipso y la exhibición de disfraces y fantasías que ratifican a esta zona como el corazón cultural de la nación.

Para el desarrollo exitoso de estas festividades, el Gobierno Nacional garantiza la paz ciudadana a través de dispositivos de seguridad y vigilancia. Estas acciones facilitan el disfrute de las familias en las plazas, playas, calles y avenidas. Es así como el carnaval se consolida como un espacio de armonía, recreación y alegría para la familia y pueblos venezolanos.