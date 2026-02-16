Robert Duvall, actor ganador del Oscar y figura principal de 'El Padrino', fallece a los 95 años

LOS ÁNGELES 16 de febrero de 2026— Robert Duvall, el actor ganador del Oscar de inigualable versatilidad y dedicación, cuyos papeles clásicos incluyen el intrépido consigliere de las dos primeras películas de "El Padrino" y el cantante de música country en decadencia en "Tender Mercies", falleció a los 95 años, informó Prensa Asociada.

Duvall falleció "en paz" en su casa el domingo en Middleburg, Virginia, según un anuncio de su publicista y un comunicado publicado en su página de Facebook por su esposa, Luciana Duvall. "Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo", escribió Luciana Duvall.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar la corte. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban".