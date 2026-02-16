Ministerio Público imputa a ciudadana por presunto maltrato y desaparición de felinos en adopción

CARACAS. – El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este lunes sobre la imputación de la ciudadana Margarita Rodríguez por los presuntos delitos de Maltrato Animal (Abandono) y Apología del Delito. La acción judicial se produce tras la presunta desaparición de varios felinos que le fueron entregados bajo la modalidad de adopción responsable.

A través de la Fiscalía 86 Nacional, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal de Control Medidas Precautelativas con el fin de prohibir a la imputada la tenencia de cualquier tipo de animal mientras culmina el proceso de investigación.

Asimismo, el Fiscal General destacó que, gracias a las labores de inteligencia y seguimiento, fueron ubicados y rescatados cuatro felinos, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo oficial. «Nuestra gestión no tolerará agresiones que atenten contra el bienestar animal», enfatizó Saab bajo la etiqueta #NoAlMaltratoAnimal, reafirmando el compromiso de la institución con la protección de las mascotas.

Investigaciones preliminares y denuncias de redes de protección animal sugieren que el número de felinos afectados bajo este modus operandi podría ascender a 40 ejemplares. La imputada, de profesión odontóloga, presuntamente captaba a los animales a través de plataformas digitales para luego romper comunicación con los protectores, quienes reportaron haber recibido imágenes de los animales en condiciones deplorables antes de ser bloqueados por Rodríguez.

La gravedad del caso ha encendido las alarmas sobre el destino final de los ejemplares, ya que la sistematicidad de las desapariciones apunta a un patrón que trasciende el simple abandono. Expertos y proteccionistas instan a las autoridades a profundizar en las investigaciones para determinar qué ocurría con los animales tras el cautiverio, bajo la sospecha de que podrían haber sido utilizados para fines aún más atroces o entregados a terceros sin ningún tipo de control, lo que elevaría la calificación penal de la imputada.