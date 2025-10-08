Ordenan analizar los teléfonos de Javier y Karina Milei por el caso "$Libra", la mega estafa de criptomonedas promocionadas por Milei

Milei junto al mega estafador, Hayden Davis donde argumentan que el posteo de Milei sobre el lanzamiento del token brinda una "falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental" y que llevó a que "decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”. Credito: Agencias

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la investigación por la megaestafa internacional con $Libra, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei y que se trató del primer escándalo de proporciones que enfrentó la administración de La Libertad Avanza.

Lo que el fiscal intenta determinar en la etapa de instrucción de la causa es si existieron mensajes entre el Presidente y los promotores del memecoin, Hyden Davis (creador del token), Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La decisión de Taiano abarca además a los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.

Lo que se intentará determinar es el entrecruzamiento de llamadas y la geolocalización de los dispositivos, de manera tal que se pueda comprobar los rastros que dejó Hayden Davis cuando estuvo en la Argentina.

Por lo pronto, los teléfonos que se analizarán son los que fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo de 2025, apenas 20 días después de que estallara el escándalo internacional en el que se vio envuelto Javier Milei, su entorno de asesores y algunos integrantes del Gobierno.

Por ello, el fiscal ordenó revisar los teléfonos de los hermanos Javier y Karina Milei y solicitó el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen los dispositivos sobre el proyecto $Libra.

La resolución dispone analizar todas las conversaciones, tanto las individuales como las grupales, y en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

Y la nómina de investigados incluye a Sebastián Serrano, el CEO de Cardano; Charles Hoskinson, el CEO de Kip Protocol; Julian Peh (o Peh Chyi Haur); y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.