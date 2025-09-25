Justicia de España ordena allanamientos a exviceministro Nervis Villalobos y al empresario Leopoldo Alejandro Betancourt

25-09-25.-La Policía Nacional de España realizó allanamientos en propiedades vinculadas al exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos; y al empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La medida fue ejecutada por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN), Santiago Pedraz.

De acuerdo con lo adelantado por El Periódico y confirmado a Europa Press por fuentes jurídicas, la instrucción del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 fue ejecutada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.

Comisión rogatoria desde Suiza

Fuentes cercanas a Villalobos señalaron a la agencia que el allanamiento se produjo en cumplimiento de una comisión rogatoria enviada por la Fiscalía de Suiza, en el marco de una investigación en la que el exfuncionario aún no ha rendido declaración.

En ese sentido, cuestionaron que «de una manera arbitraria e infundada acuerdan una entrada y registro», al tiempo que anunciaron que su defensa emprenderá acciones legales contra lo que calificaron de una actuación «desmedida». Además, reiteraron su convicción sobre la «absoluta inocencia» de Villalobos.

Antecedentes judiciales

Cabe recordar que en noviembre de 2022 la Audiencia Nacional archivó una pieza del llamado caso Pdvsa, en la que Villalobos estaba siendo investigado por presunto blanqueo de capitales, junto a otras personas. Ese procedimiento estaba relacionado con la transferencia de fondos a favor de su matrimonio en el Banco de Madrid.

Con información de Europa Press.