(VIDEO) Diosdado Cabello: "La lucha contra la corrupción no es solo un discurso, caiga quien caiga los vamos a enfrentar"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la tolda roja, por instrucción del jefe de Estado, está al frente de la lucha contra el flagelo de la corrupción de cualquier vicio que pueda presentarse. "Nunca antes en Venezuela se ha denunciado la corrupción como en el gobierno de Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro", indicó.



Durante una rueda de prensa del PSUV, se expresó sobre las recientes detenciones de varios altos funcionarios por hechos de corrupción y explicó que "por algo nuestro presidente Nicolás Maduro ordenó la reforma del sistema judicial. El que incurra en hechos delictivos, haremos que caiga todo el peso de la ley desde este partido político", insistió.



“Todos los detenidos han venido declarando y todas las declaraciones son tomadas en cuenta para que la investigación siga adelante”, reveló Cabello sobre el proceso judicial en curso.



Al ser consultado sobre los jueces que han sido detenidos, dijo que “tiene que ver con cobro de sentencias, probadas y comprobadas, donde hay personas involucradas y la investigación sigue, porque esto no se trata de solo un punto”.



Aseguró en que seguirán avanzando por el camino correcto: "la lucha contra los antivalores, la corrupción, la burocracia, el amiguismo. En la Revolución no tienen espacio los corruptos", aseveró.



Además, el también diputado ratificó en que "Caiga quien caiga los vamos a enfrentar. Ha sido detenido un alcalde por sus nexos con delincuencias", con respecto a la detención de Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, Aragua.



Cabello señaló que hay muchos viviendo afuera huyéndole a la lucha contra la corrupción, ante estos casos el Gobierno venezolano accionará contra ello. "Muchos miembros de la oposición que están fuera del país no tienen moral para hablar sobre la corrupción en Venezuela. En cambio nosotros somos frontales. No le tapamos un acto delictivo a nadie, no es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando", manifestó.



Ante la pregunta de una periodista, negó la versión que medios de oposición han circulado en redes sociales sobre supuestas divisiones y guerras internas del PSUV. "Aquí (en esta reunión) está la Dirección Nacional. Estas cosas lo que hacen es unirnos aún más", aclaró.



Cabello destacó que bajo el gobierno del PSUV no serán tolerantes con actos de corrupción sin importar de dónde vengan.



“Mucha gente cree que el tema de la corrupción es solo un discurso. Van cientos de detenidos, hemos procurado ponernos al frente de esta lucha y hoy en la dirección nacional fue unánime la decisión de mantenernos al frente de esta lucha”, sentenció durante su intervención en la reunión semanal de la Dirección Nacional de Partido Socialista Unido de Venezuela, realizada este lunes en el Hotel Humbolt, en el Waraira Repano.



“A pesar de las alertas la gente cree que nadie los va a descubrir, el pueblo es sabio y es quien lo sea a descubrir”, dijo



Asimismo, aseguró al presidente de la República, Nicolás Mauro que el PSUV se encuentra unido para acompañarlo en esta cruzada contra la corrupción.



Más temprano, durante la rueda de prensa semanal del partido, Cabello aseguró que el PSUV se pone al frente de la lucha contra todos los hechos de corrupción y “seguiremos avanzando en esta lucha, yo estoy seguro que no nos vamos a quedar solos porque son las excepciones y estamos actuando contra esas excepciones.

Con información de Globovisión / Últimas Noticias.