España ordenó bloquear cuenta en Luxemburgo presuntamente ligada al exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos

08-02-23.-La Audiencia Nacional de España solicitó a Luxemburgo bloquear una cuenta con 40 millones de dólares que, presuntamente, está ligada al ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, dando así curso a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de congelar esa cuenta mientras se investiga el caso sobre el desfalco a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Según un edicto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española, los magistrados consideran que es «necesario» ordenar congelar esa cuenta en Luxemburgo y poder «asegurar las eventuales responsabilidades civiles que pudieran devengarse de uno de los investigados», revocando así la decisión tomada por la jueza María Tardón, del juzgado central de instrucción número tres, quien dijo que no era necesaria tal medida.



A pesar de ello, Nervis Villalobos continúa siendo objeto de una investigación como parte de la red de corrupción contra Pdvsa que se remonta a 2018, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identificó entonces «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales que habría sido realizada» por el ex viceministro.



En ese sentido, la UDEF hizo algunas comprobaciones y confirmó con Luxemburgo que habían bloqueado una cuenta con 40 millones de euros de la empresa «Mirabaud & CIE S.A.» a nombre de una sociedad (CVGN Enterprises Group Limited), en la que figura Villalobos como titular de la misma. La jueza Tardón tuvo conocimiento de esta información pero no ordenó investigar.



Nervis Villalobos, de acuerdo CON la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España, fue sobreseído igual que su mujer en el caso de saber si él y otros socios habían recibido dinero del Banco de Madrid por un «contrato de asesoría» que no se había practicado y que tenía un valor de 10 millones de euros.



Por otra parte, en el marco de este caso de Pdvsa, la jueza Tardón continúa investigando en otra pieza, en la que no está imputado Villalobos, supuestas «operaciones de disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito», que se habrían llevado a cabo «mediante un entramado de sociedades mercantiles y personas interpuestas».



La Audiencia Nacional de España, por intermedio de la jueza María Tardón, acordó el jueves 1° de septiembre de 2022 el sobreseimiento provisional sobre una pieza del caso de presuntas irregularidades llevadas a cabo en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para apropiarse de grandes cantidades de dinero en la que está vinculado Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica.



Por el momento fue archivada la causa contra Villalobos, su esposa (que fue identificada con las siglas M.C.) y otro ciudadano, que fue nombrado con las iniciales A.G.P., en un caso relacionado con el ingreso de unos 10 millones de dólares por medio de un contrato entre la sociedad Kingsway LDA, del ex viceministro y su pareja, y otra empresa llamada Miami Export Equipment.



