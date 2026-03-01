Presuntos miembros de el "Tren de Aragua" acusados ​​en relación con atracos esquema el premio mayor en cajeros automáticos

BOSTON. 1 ero de Marzo de 2026.- – Dos ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de la violenta organización criminal transicional Tren de Aragua, han sido acusados ​​en relación con una conspiración para robar dinero en cajeros automáticos, que incluyó robos e intentos de robo en Massachusetts, Maine, New Hampshire, Connecticut y Rhode Island, informó justice.gov.

Las estafas de robo en cajeros automáticos suelen involucrar a un grupo de personas que se desplazan a los cajeros automáticos seleccionados e instalan malware directamente en el software del cajero para obligarlo a dispensar todo su efectivo.



Moisés Alejandro Martínez Gutiérrez y Lestter Guerrero, ambos de 29 años, han sido acusados ​​de conspiración para cometer robo bancario. Comparecerán ante un tribunal federal en Boston próximamente. Ambos acusados ​​se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal.



Según documentos judiciales, existe una investigación federal en curso sobre una conspiración a nivel nacional, que se cree está coordinada y perpetrada por miembros del Tren de Aragua (“TdA”), para robar dinero de cajeros automáticos mediante malware, una estafa conocida como "jackpotting en cajeros automáticos". TdA es una violenta organización criminal transnacional que se originó en Venezuela a mediados de la década de 2000 y se ha expandido por todo el hemisferio occidental, con presencia establecida en Estados Unidos. Según documentos judiciales, las actividades delictivas de TdA incluyen el tráfico de personas, la extorsión, el narcotráfico, el secuestro y el robo. TdA ha desarrollado fuentes de ingresos mediante diversas actividades delictivas, como el robo de millones de dólares en cajeros automáticos. Las ganancias del robo suelen distribuirse entre los miembros y asociados de TdA para ocultar su procedencia. A menudo, se les ordena a los miembros de TdA que dividan las ganancias de una operación de robo de millones de dólares: el 50 % se destina a la dirección de TdA en Venezuela y el 50 % restante se divide entre los agentes que realizan operaciones terrestres.



Según los documentos de acusación, el 5 de febrero de 2026, Martínez Gutiérrez y Guerrero fueron arrestados en Augusta, Maine, tras un intento de robo con jackpot en un cajero automático. Martínez Gutiérrez está presuntamente relacionado con al menos cinco robos adicionales con jackpot en cajeros automáticos en Nueva Inglaterra, incluyendo los robos del 31 de diciembre de 2025 en Norwich, Connecticut; el 20 de enero de 2026 en Braintree, Massachusetts; y el 30 de enero de 2026 en Rochester, New Hampshire; e intentos de robo el 14 de enero de 2026 en Coventry, Rhode Island. y el 19 de enero de 2026, en Stoneham, Massachusetts. Guerrero está presuntamente relacionado con al menos otro robo con premio gordo, junto con Martínez Gutiérrez, el 30 de enero de 2026, en Rochester, New Hampshire.



El cargo de conspiración para cometer robo bancario conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito con base en las Directrices de Sentencia de EE. UU. y los estatutos que rigen la determinación de una sentencia en un caso penal.



La fiscal federal Leah B. Foley y Ted E. Docks, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de Boston, hicieron el anuncio hoy. Contaron con la valiosa asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de New Haven; la Policía Estatal de Massachusetts; Los Departamentos de Policía de Braintree, Stoneham, Boston, Dedham, Malden, Somerville, Augusta (Maine), Rochester (New Hampshire), Coventry (Rhode Island) y Norwich (Connecticut). La Fiscal Federal Adjunta Kaitlin J. Brown, de la Unidad de Crimen Organizado y Pandillas, y Peter K. Levitt, Jefe de dicha Unidad, están a cargo del caso.



Los detalles del documento de acusación constituyen alegaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.



Actualizado el 26 de febrero de 2026