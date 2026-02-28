(VIDEO) Enrique Márquez: "No veo elecciones en el corto plazo, por lo tanto no soy candidato"

28-02-26.-El excandidato presidencial Enrique Márquez afirmó estar de acuerdo con la Ley de Amnistía como un primer paso y reconoció el trabajo realizado en la Asamblea Nacional y por los diputados de oposición. «La Asamblea Nacional debe ponerse a la altura del momento. Estoy de acuerdo con el perdón. En mi corazón no hay rencor ni factura pendiente. Lo que tengo es esperanza», expresó en la primera rueda de prensa que ofreció tras salir en libertad.No obstante, descartó una eventual candidatura presidencial al considerar que no existen condiciones inmediatas para ello. «No veo elecciones en el corto plazo, por lo tanto no soy candidato», afirmó. Señaló que hablar de postulaciones es extemporáneo mientras no haya un proceso electoral convocado.Finalmente, insistió en que el país debe avanzar hacia una transformación que desemboque en democracia. «Tengo dos candidatas: la Constitución y la democracia. Voy a trabajar incansablemente para que ganen».También dijo que no ha conversado con María Corina Machado desde su excarcelación. «No he conversado con ella desde que salí de la prisión. No he recibido contacto», indicó, aunque aseguró estar dispuesto a hablar con todos los liderazgos políticos y sociales del país.Márquez informó además que recientemente viajó a Washington tras recibir una invitación de la Casa Blanca para asistir al discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso. Señaló que sostuvo «muchas conversaciones», pero añadió que le pidieron manejar reserva sobre los detalles. «Voy a ser muy discreto con lo conversado», comentó, sin precisar si se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.«Aplaudo la ley de amnistía. No está completa, pero es un paso necesario, indispensable. No me anoto en desdeñar lo bueno por querer lo perfecto. Pero sí aspiramos a más: a la transformación de todo el sistema de justicia, a que haya justicia (…) Usemos los mecanismos de la ley de amnistía para que, con voluntad política, no quede ningún preso político en Venezuela. Vayamos a la libertad y a la reparación, al resarcimiento, al acto de contrición y a la no repetición», sostuvo Enrique Márquez.Cambios institucionales y advertenciasSobre lo que vive el país luego del 3 de enero, dijo estar esperanzado, aunque atribuyó la crisis a la intransigencia de quienes controlan el poder. «Hicimos todo lo que pudimos para arreglar las cosas por otra vía, incluyendo el voto como mecanismo de solución. Y no se pudo. Nicolás Maduro insistió en suprimir las libertades políticas y económicas. ¿Para eso es el poder, para acabar con un país?», cuestionó.Indicó que el gobierno es el mismo, «pero son otras políticas», en referencia a la apertura económica y a los anuncios recientes. Descartó sumarse al Ejecutivo y aseguró que su rol seguirá siendo desde la oposición, acompañando los cambios «sin cheque en blanco».En ese contexto, consideró positiva la renovación de autoridades, pero llamó a que las designaciones se hagan con apego a la Constitución. Rechazó que Tarek William Saab pueda asumir la Defensoría del Pueblo. «Ese enroque tenemos que rechazarlo. Ni siquiera como encargado», afirmó.Márquez sostuvo que el país debe encaminarse hacia una elección con instituciones renovadas. «Gane quien gane vamos a tener un renacimiento de nuestra democracia. Que la elección sea la cúspide de una cima que tenemos que transitar todos. El mandado no está hecho», expresó.Presos políticos y denunciasEl excandidato Enrique Márquez también relató su detención el 7 de enero de 2025. Aseguró que estuvo una semana esposado las 24 horas, sin orden judicial ni acceso a abogado o fiscal. «Fue un interrogatorio sin sentido. Nunca se me inició juicio», afirmó.Agregó que pasó 10 meses incomunicado en El Helicoide y que compartió celda con dirigentes políticos y otros detenidos. Recordó especialmente a Alfredo Díaz, quien murió en la celda E3 del pasillo E de ese centro de detención.Entre las acciones que propone, señaló que el Estado debería permitir el ingreso de organismos internacionales y del Comité Internacional de la Cruz Roja a las cárceles para verificar condiciones y documentar casos. «No soy experto en derechos humanos, pero sufrí la injusticia y sé que muchos la siguen sufriendo», afirmó y reconoció que en el país hay mucha gente capacitada en materia de DDHH.También denunció la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para despojar a familiares de detenidos de sus bienes. «Esa ley tiene que acabarse», dijo.Sanciones, aliados y gira internacionalEnrique Márquez se mostró a favor de que se levanten las sanciones económicas. «Estoy de acuerdo con que se quiten, todas de una vez», afirmó, al considerar que podrían facilitar la recuperación productiva del país, aunque reiteró que su respaldo a los cambios no implica un apoyo irrestricto al gobierno.Se declaró de acuerdo con la ruta planteada por el secretario de Estado Marco Rubio para Venezuela y sostuvo que Estados Unidos puede ser un aliado en el proceso de transformación política.Anunció además que realizará una gira internacional de agradecimiento que incluirá Colombia y otros países, incluso algunos de Europa. Indicó que ya ha tenido contactos a través del embajador colombiano y que espera reunirse con el presidente Gustavo Petro, a quien reconoció como un aliado en la defensa de su libertad.