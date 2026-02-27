Delcy Rodríguez precisó a canciller italiano para impulsar relaciones bilaterales

La mandataria encargada también indicó que aprovechó este espacio «para exponer con claridad la verdad de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un contacto telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en el que abordaron aspectos claves de la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Rodríguez calificó como "respetuosa y constructiva" la conversación en la que también trataron temas de la agenda económica común, y las oportunidades para fortalecer el intercambio y la inversión.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, señaló que destacaron la importancia histórica y humana de la migración italiana en Venezuela, "profundamente integrada y valiosa para el desarrollo nacional".

La mandataria encargada también indicó que aprovechó este espacio «para exponer con claridad la verdad de Venezuela frente a las narrativas distorsionadas que han circulado durante años en ciertos ámbitos mediáticos europeos".

En este escenario, Rodríguez aclaró la narrativa sobre lo que Tajani denomina "presos políticos", por lo explicó "que se trata de personas incursas en delitos de corrupción, narcotráfico y venta ilícita de armas, cuyos casos corresponden al ámbito de los delitos comunes".

Finalmente, enfatizó que coincidieron "en la necesidad de mantener canales directos de diálogo que permitan avanzar en temas de interés común para ambos pueblos".