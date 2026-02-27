Comisión Especial Ley de Amnistía reporta 8.110 solicitudes recibidas

27 de febrero de 2026.- El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, detalló a través de sus redes sociales que, hasta este viernes 27 de febrero, se han recibido 8.110 solicitudes de amnistía.



En su balance, informó que a la fecha se eleva a 223 la cifra de personas que estaban privadas de libertad y a 4.534 los ciudadanos con medidas cautelares que han recibido libertad plena.



En relación con las solicitudes recibidas hasta el jueves, en menos de 24 horas se recibieron otras 649 solicitudes del beneficio.



Tras cumplirse la primera semana de la aprobación y publicación de la norma en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.990, con fecha del 20 de febrero, Arreaza destacó que el proceso muestra un avance significativo, con un incremento considerable en las estadísticas registradas hasta la fecha.



Hasta el día jueves, los tribunales habían otorgado la libertad a 217 personas y beneficiado a otras 3.934 que mantenían medidas cautelares.



Las autoridades han informado que el sistema de justicia venezolano se mantiene en guardia permanente para agilizar los trámites que permitan otorgar la amnistía a los casos que así lo soliciten y lo ameriten de acuerdo con lo contemplado en la normativa y que se ajusten a los hechos violentos ocurridos entre 1999 y 2026.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 455 veces.