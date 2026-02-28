Ex presidente Bill Clinton niega tener conocimiento alguno de los crímenes de Epstein en una declaración histórica



Chappaqua, Nueva York, 28 de febrero de 2026.-Bill Clinton negó el viernes tener conocimiento alguno de los crímenes de Jeffrey Epstein durante lo que, según él, fue una breve reunión entre ambos, durante más de seis horas de interrogatorio por parte de legisladores que buscaban desentrañar los vínculos del expresidente con el fallecido delincuente sexual convicto, informó CNN.



En repetidas ocasiones, los legisladores le mostraron a Clinton fotos suyas con mujeres, provenientes de materiales sobre Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia, preguntándole si había tenido relaciones sexuales con ellas. En cada ocasión, les respondió que no, según informaron dos fuentes familiarizadas con el testimonio.



En un momento dado, el panel se centró en una foto particularmente conocida de Clinton en un jacuzzi con una mujer, con el rostro censurado. Clinton dijo no conocerla y negó haber tenido relaciones sexuales con ella, según dos fuentes.

Legisladores de ambos partidos afirmaron que Clinton respondió a todas las preguntas que se le plantearon, y el expresidente negó ampliamente haber actuado mal.



"No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo", declaró Clinton en su declaración inicial ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, compartida públicamente en redes sociales. "Sé lo que vi y, lo que es más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, lo que es más importante, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo".



Sin embargo, el interrogatorio sobre sus actividades sexuales subrayó cómo los vínculos pasados ​​de Clinton con Epstein lo han atormentado a él y a su familia.



El testimonio de Clinton culminó dos días de alto perfil en la investigación sobre Epstein del panel liderado por los republicanos, tras el testimonio jurado de su esposa el día anterior.