Venezuela y China evalúan fortalecimiento de alianza estratégica

El canciller Yván Gil se reunió con el embajador de China, Lan Hu.

El canciller Yván Gil se reunió este viernes con el embajador de China, Lan Hu, para revisar el avance de las relaciones bilaterales y la cooperación de alto nivel entre ambas naciones.

El encuentro, realizado en la sede de la Cancillería, permitió a los diplomáticos ratificar la solidez de la «Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo» que rige el intercambio político y económico entre Caracas y Pekín.

El diplomático venezolano informó a través de sus redes sociales que la conversación también abordó los aspectos diplomáticos y de amistad que caracterizan a los dos Estados. Con este nuevo acercamiento, reafirman su compromiso de continuar trabajando en proyectos de beneficio mutuo.

Venezuela y China mantienen relaciones diplomáticas desde 1974, pero con la llegada de la Revolución Bolivariana, los lazos entre ambas naciones se han consolidado como lazos de hermandad y solidaridad.

Ambas naciones firmaron 31 acuerdos de cooperación integral en el año 2023. Estos instrumentos jurídicos refuerzan la alianza estratégica y permiten el desarrollo conjunto en áreas económicas, tecnológicas y sociales, ratificando la solidez de las relaciones binacionales.