Venezuela y China evalúan fortalecimiento de alianza estratégica

El canciller Yván Gil se reunió este viernes con el embajador de China, Lan Hu, para revisar el avance de las relaciones bilaterales y la cooperación de alto nivel entre ambas naciones.
El encuentro, realizado en la sede de la Cancillería, permitió a los diplomáticos ratificar la solidez de la «Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo» que rige el intercambio político y económico entre Caracas y Pekín.
El diplomático venezolano informó a través de sus redes sociales que la conversación también abordó los aspectos diplomáticos y de amistad que caracterizan a los dos Estados. Con este nuevo acercamiento, reafirman su compromiso de continuar trabajando en proyectos de beneficio mutuo.
Venezuela y China mantienen relaciones diplomáticas desde 1974, pero con la llegada de la Revolución Bolivariana, los lazos entre ambas naciones se han consolidado como lazos de hermandad y solidaridad.
Ambas naciones firmaron 31 acuerdos de cooperación integral en el año 2023. Estos instrumentos jurídicos refuerzan la alianza estratégica y permiten el desarrollo conjunto en áreas económicas, tecnológicas y sociales, ratificando la solidez de las relaciones binacionales.