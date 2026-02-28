LIS y Marea Socialista repudian las agresiones de EE.UU. e Israel a Irán

La Liga Internacional Socialista (LIS) fijó posición contra la agresión imperialista de los gobiernos genocidas de EE. UU. e Israel sobre Irán, pero sin otorgar ningún respaldo político al régimen teocrático y represivo de los ayatolás, afirmando que solo el pueblo iraní debe decidir su destino.

Posicionamiento de la Liga Internacional Socialista ante los ataques de EE. UU. e Israel hacia Irán

La Liga Internacional Socialista (LIS) emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos como una nueva expresión de agresión imperialista que incrementa la tensión en Medio Oriente y amenaza con ahondar aún más el caos en la región. La organización advierte que estos bombardeos se producen en un contexto global marcado por disputas entre potencias —Estados Unidos, China y Rusia— y por la política internacional impulsada por el gobierno de Donald Trump, que profundiza crisis y conflictos, mientras actúa juanto al régimen genocida de Netanyahu en la zona occidental de Asia.

El documento señala que la ofensiva imperialista se combina con otros focos de inestabilidad, como la reciente operación militar de Pakistán en territorio afgano, y con la presión creciente sobre los gobiernos árabes aliados de Washington, a los que la LIS califica de "traidores" por su subordinación a los intereses estratégicos de EE. UU. y del sionismo.

Solidaridad con el pueblo iraní, sin apoyar al régimen

La LIS subraya que su solidaridad es exclusivamente con el pueblo iraní, víctima tanto de la agresión externa como de la represión interna ejercida por el régimen fundamentalista de los ayatolás. Rechaza la idea de que el conflicto pueda interpretarse como un choque entre "democracia" y "autoritarismo", insistiendo en que se trata de una agresión directa de potencias imperialistas.

El comunicado también rechaza cualquier intento de restauración monárquica, como el promovido por Reza Pahlavi, y sostiene que ni el régimen teocrático ni la monarquía representan una salida progresiva. La LIS plantea que solo una conducción de los trabajadores y el pueblo, mediante sus propias organizaciones, puede abrir un camino emancipador.

Una perspectiva socialista y revolucionaria para Medio Oriente

Frente a un sistema global que —según la LIS— solo ofrece "guerra, opresión y crisis", la organización reafirma la necesidad urgente de construir alternativas socialistas revolucionarias en la región y de fortalecer el reagrupamiento internacional de las fuerzas revolucionarias.

Adhesión de Marea Socialista

Marea Socialista, sección venezolana de la LIS, suscribe plenamente este comunicado internacional, que expresa la posición común de decenas de partidos revolucionarios y organizaciones de trabajadores en todo el mundo.

Las consignas centrales del comunicado son:

- ¡Alto a la agresión imperialista de EE. UU. e Israel contra Irán!

- ¡Toda la solidaridad con el pueblo iraní!

- ¡Ningún apoyo político al régimen dictatorial de los mullah!

Gustavo Martínez de la Coordinación de Marea Socialista expresó en la red social X:

Enlace al documento original de la LIS:

