INAMEH reporta estabilidad climática y cielo poco nublado se prevé en buena parte del país

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este sábado condiciones meteorológicas estables con cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte de Venezuela.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, donde destacó que, no obstante, el reporte oficial indica que la influencia de los vientos alisios del noreste genera el aporte de humedad necesario para que ocurran lluvias o lloviznas dispersas en horas matutinas, especialmente al este de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas y la región andina.

De acuerdo con la información técnica, el aporte de humedad también afectará las zonas montañosas de Miranda, el noroeste de Barinas, Portuguesa y el sur del Lago de Maracaibo durante la mañana. Por otra parte, los expertos señalaron que para las horas de la tarde se espera un incremento de la nubosidad. Este cambio en la atmósfera producirá precipitaciones dispersas en Delta Amacuro, Monagas, Sucre y el sur de Zulia.

Sobre la situación en la capital, los especialistas en meteorología afirmaron que en la Gran Caracas se mantendrá con nubosidad fragmentada y parcialmente nublado. Es posible que se registren lluvias y lloviznas dispersas al este y en zonas de montaña, principalmente en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

Asimismo, el informe destacó que durante el resto del periodo predominará la nubosidad parcial con algunos claros en el cielo capitalino y las entidades de La Guaira y Miranda.