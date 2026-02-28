Sistema Patria inicia pago del «Bono Único de Corresponsabilidad»

Este viernes inició el pago del «Bono Único de Corresponsabilidad», correspondiente al mes en curso, a través del Sistema Patria.

El Canal Patria Digital informó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 29.360 o US$ 70,34 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono tiene como beneficiarios a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado, según indicó el mensaje difundido.

El monto dado tuvo un incremento del 22,33% en bolívares, en comparación con el pago realizado en enero de 2026, mientras que en divisas hubo un aumento de 7,66% cuando el valor registrado el mes pasado se situó en US$ 65,33.

Es importante destacar que la cifra que reciben los beneficiarios varía de acuerdo al cargo o funciones, así como también de la institución pública en la cual prestan servicio.

Los beneficiarios recibirán a través del número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero una vez que el recurso sea acreditado en su monedero digital.

Posteriormente, los usuarios podrán los fondos a sus cuentas bancarias o utilizarlos directamente para el pago de servicios y compras en comercios afoiliados.